AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-07 07:39:14

Tweak News - Uge 18 - GIVEAWAY

Tillykke! Det er mandag og det udløser et frisk afsnit af Tweak News. Denne uges afsnit tager os et smut forbi Nvidia's nye beslutning om deres GPP, God of War der sætter rekord og meget mere indenfor hardware, tech og gaming nyheder

Vi skyder gang i den første hele uge i maj med et frisk afsnit af Tweak News så I har mulighed for at blive opdateret på hardware, tech og gaming nyheder fra den forgangne uge.

Den efterhånden faste tradition med giveaways fortsætter naturligvis, så der er god grund til at kigge fordi.

Blandt nyhederne i denne uge, finder vi en nyhed om medieomsuste nVidia GPP, som efter alt at dømme droppes. Nvidia aflyser Geforce Partner Program, og dermed står vi som tilskuere tilbage med den underlig smag i munden, og en konkret forklaring på de ændrede planer, kommer nok tvivlsomt til overfladen fra nVidia.

Tweak News tager også et kig på God of War, som sælger som varmt brød. Siden release af God of War, har spillet solgt over 3.1 millioner eksemplarer af spillet, og dermed rekord for en eksklusiv PlayStation titel.

Dette og meget mer eer at finde i Tweak News - Uge 18.

