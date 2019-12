AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-14 12:10:00

Tweak News - Uge 19

En næsten sommervarm weekend kom dansken imøde, og vi krydser alt der krydses kan for varmen fortsætter. På trods af varmen for alvor har fået fat i Danmark, skal der stadig produceres lækkert indhold til jer.

En næsten sommervarm weekend kom dansken i møde, og vi krydser alt der krydses kan for varmen fortsætter. På trods af varmen for alvor har fået fat i Danmark, skal der stadig produceres lækkert indhold til jer.

Vanen tro har vi haft snablen nede i den spændende verden indenfor hardware, tech og gaming. Blandt nyhederne for uge 19, kan vi denne gang friste med et kig i retning af NVIDIA's seneste regnskabstal, som løftes i den rigtige retning med hjælp med blandt andet deres gaming division. Nu venter vi så bare på deres næste udspil på grafikkorts-fronten. Vi har også kigget på handelskrigen mellem Kina og USA, så meget vel kan ende med store problemer for ZTE, som i sidste uge måtte stoppe deres produktion og sætte 75000 ansatte på standby. Danske Telenor kan også rammes på denne front, da meget af deres udstyr netop kommer med dele fra ZTE.

Dette og meget mere, er på menuen i denne uges Tweak News.

Se med på vores YouTube kanal og husk at vi stadig har giveaways kørende så der er god grund til at kigge med.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



Læs mere om Labtech Data

Playgames.dk:

Lynhurtig levering af billige digitale spil til PC, Mac, Xbox One og Nintendo Switch, med lige så hurtig kundeservice. Det er hvad du finder hos Playgames.dk!

Spilkoder til direkte indløsning på Steam, Origin, Uplay, Blizzard og selvfølgelig også Elder Scrolls Online, Rockstar Social Club, Telltale Games, og meget mere!

Find det hele hos Playgames HER