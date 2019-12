AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-21 09:53:00

Tweak News - Uge 20 - sommer giveaway fra Tweak redaktionen

Tweak News starter ugen op med et frisk afsnit af Tweak News, hvor vi blandt andet tager et kig på Nvidia rygter, smartphone nyt og naturligvis gaming nyheder.

Vi nærmer os Computex 2018, som gemmer sig lige om hjørnet. Det betyder vi snart kan se frem til et overflødighedshorn af nyheder på hardware fronten. På trods af mange producenter har været i radiotavshed, og haft fokus på det kommende event, har den forgange uge ikke været helt død. Vi har her et frisk afsnit af Tweak News klar til jer, og kigger vanen tro nærmere på nogle af nyhederne indenfor hardware, tech og gaming fra den forgangne uge.

Vi ser blandt andet på nye rygter om kommende nye grafikkort fra Nvidia, Zuckerberg til nye afhøringer, smartphones fra både Lenovo og Red med hver deres specielle features, og så er der også gaming nyt med både Fortnite, Call of Duty - Black Ops 4 og Rage 2 i pipeline til jer.

Se med på YouTube og bliv opdateret. Husk at vi stadig har gang i vores giveaways, hvor der er mulighed for at vinde lidt lækkert til samlingen.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



Læs mere om Labtech Data

Playgames.dk:

Lynhurtig levering af billige digitale spil til PC, Mac, Xbox One og Nintendo Switch, med lige så hurtig kundeservice. Det er hvad du finder hos Playgames.dk! Spilkoder til direkte indløsning på Steam, Origin, Uplay, Blizzard og selvfølgelig også Elder Scrolls Online, Rockstar Social Club, Telltale Games, og meget mere!

Find det hele hos Playgames HER