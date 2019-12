AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-11 10:28:00

Tweak News - Uge 23 - Computex Special

Computex 2018 er officielt pakket ned, og den sidste uge har været hektisk for alle på redaktionen. Dermed har en række opgaver været nedprioteret henover ugen med Computex, og indtil næste store event vi skal med til, GamesCom 218, vender vi tilbage i den gamle rutine.

Vi har stadig nogle videoer tilbage til jer fra turen, som vil komme i indeværende uge.

Tak for jeres kæmpe støtte.

