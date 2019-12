AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-06-25 11:36:00

Tweak News - Uge 25 - ny video mand og fed giveaway

Midsommer afsnit af Tweak News stod klar til indtagelse. Vi kigger blandt andet på Intels fyring af deres CEO, nyt indhold til PUBG, fokus på RAM priser og andre spændende nyheder fra den forgange uge.

Temaet for weekenden var uden tvivl præget af Sankt Hans over det ganske land, og tiltrods for længere tids tørke, har de fleste af os sikkert hygget med bål og dansk hygge.

En ny uge er startet, og mandagen er vanen tro ensbetydende med et afsnit af Tweak News.

Denne gang tager vi et kig på alt fra Intel der fyrer deres CEO, nyt indhold PUBG, Nvidia overvurderer efterspørgsel og meget andet.

Har Tweak.dk fået ny video specialist, eller er Kenneth kommet i version 2?

