AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-02 07:01:00

Tweak News - Uge 26 med Creative giveaway

Endnu en brandvarm sommeruge startes med et afsnit af Tweak News, hvor vi blandt andet kigger på billigere grafikkort fra Nvidia.

Sommervarmen har for alvor taget greb om vores smukke land. Det skal dog ikke afholde os fra at producere super spændende kontekt til jer. Vi starter som altid med en omgang Tweak News, hvor vi blandt andet kigger på muligheden for billigere grafikkort fra Nvidia, Threadripper 2 priser og gaming nyt med sagsanlæg og hamsterhelte.

