AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-09 10:13:00

Tweak News - Uge 27 - Summer Edition

Ferienperiode er i den grad over os, og mens mange af jer er på vej ud af døren til forskellige feriedestinationer, får i et hurtigt Tweak News afsnit med på vejen

Ferietiderne er over os, og mens en masse af jer flyver syd på til et par uger i solen, eller tager på eventyr andre steder, så skruer Tweak News også ned for blusset henover ferieperioden. Der vil dog stadig komme nyheder, tests og videoer løbende, men de helt store kanoner er kørt lidt i dvaletilstand.

God sommer til jer alle sammen fra Danmarks bedste tech site.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



Læs mere om Labtech Data

Playgames.dk:

Playgames.dk er en af Danmarks førende forhandlere af digitale spil til PC og Mac, samt et begrænset udvalg til Xbox One og Nintendo Switch! De holder også ofte udsalg, som i denne uge, hvor der er tilbud på Ubisoft-titler som Far Cry 5, Assassin’s Creed: Origins og Watch_Dogs 2.

Find det hele hos Playgames HER