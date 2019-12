AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-01-22 09:22:39

Tweak News - Uge 3 - We're back baby!

Jul, nytår og CES har skubbet til programmet men nu er Tweak News tilbage, og vi har bunker af ting på vej til de kommende videoer. Husk vi altid kan fremsendes tips på mailen omtalt i videoen.

Vi er kommet sikkert igennem jul, nytår og CES, og er nu ved at være tilbage på sporet igen i den normale rutine. Det betyder naturligvis også, at Tweak News er tilbage igen. Kig endeligt forbi og få jeres ugentlige dosis af nyheder inden for hardware, tech og gaming.

En lille opfordring skal dog lige lyde herfra!

Hvis I vælger at deltage i vores giveaway, vil I så ikke for jeres egen skyld lige tjekke op på om I rent faktisk vinder? Hvis ikke I kontakter os med jeres oplysninger, har vi ingen mulighed for at få præmien afsted til jer.