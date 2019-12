AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-08-21 09:11:00

Tweak News - Uge 33 - CREATIVE giveaway

Uge 34 er i NVIDIAS tegn, og kl. 18:00 skydes Geforce Gaming Celebration event starter i dag for fuld udblæsning. Tidspunktet hedder 6pm CET/9am PT, og afholdes i Palladium i Køln, og presseventet streames på Twitch.

Her vil fokus især være på NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, NVIDIA GeForce RTX 2080, NVIDIA GeForce RTX 2070 og slutteligt NVIDIA GeForce GTX 2060.

Resten af vores Tweak News vil blandt andet inkludere

Cryptovaluta død?

Google ved hvor du er

Intel Core i9 9900K hastigheder:

Diablo 3 på Switch

