AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-08-27 08:58:21

Tweak News - Uge 34 - Gamescom og Nvidia rydder bordet

Det er unægteligt Nvidia og Gamescom der har stjålet billedet i den sidste uges nyheder inden for hardware, tech og gaming. I dagens Tweak News afsnit gennemgår vi punkter som Nvidia RTX,Nvidia BFGD, Cyberpunk 2077, Resident Evil Gameplay og meget mere.

Vi nærmer os også et ret stor nyhed på Tweak.dk som vi snart kan fortælle mere omkring.

