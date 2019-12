AUTHOR : Kenneth Johansen

Tweak News - Uge 39, GIVEAWAYS og tak for nu

Vi indhenter det afsnit af Tweak News som RTX lanceringen slog af pinden. vi er klar med dugfriske nyheder, og for fans af Tweak news - også en lidt kedelig nyhed.

Weekenden er slut, en ny uge banker på. I sidste uge skubbede vi Tweak News grundet lanceringen af de nye NVIDIA RTX grafikkort, men dagligdagen har igen indfundet sig. Denne uges afsnit

I denne uges afsnit kigger vi på RTX 2070, som rygtes lancerett i oktober, PlayStation Classic, Mus og tastatur til Xbox og meget andet spændende nørdirier. Vi kigger også i retning af fremtiden for Tweak News.

Spring en tur forbi vores ugentlige tech opsamling, hvor vi i denne omgang siger tak for nu til Tweak News. Hvorfor, finder du svaret på i videoen.

