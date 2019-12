AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-11-13 11:38:27

Tweak News - Uge 45

Tweak.dk søsætter endnu et projekt, Tweak News. Her samler vi op på ugen der gik inden for IT-området og naturligvis også fra vores egne platforme, som efterhånden dækker bredt.

I dag lancerer vi et nyt tiltag på vores YouTube kanal. I Tweak News samler vi i en kort og præcis pakke, op på nogen af den forgangne uges store nyheder indenfor hardware, tech og gaming. Så hvis du har misset nyhedsstrømmen på Tweak.dk eller andre medier, så er der en mulighed her for at komme med på de største nyheder.

Med Tweak News, vil vi også meget gerne inddrage jer. Så hvis I i løbet af ugen falder over en nyhed, som I synes er ekstra spændende eller vigtigt, så tip os endelig om det, og så kan det være vi tager den med i den næste omgang af Tweak News. Send jeres bud på nyheder til os på tips@tweak.dk

Planen er, at vi samler op på nyhederne en gang om ugen, så der er en god grund til at svinge forbi vores YouTube kanal, klikke på abboner knappen, så du er sikker på at få både Tweak News og vores andre videoer med hver gang.

Se første afsnit lige her: