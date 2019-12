AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-11-30 13:10:00

Tweak News - Uge 47 - GIVEAWAY

Vi starter på en ny uge, og det betyder naturligvis et nyt afsnit af Tweak News nu med muligheden for at vinde et lækkert gaming headset fra Plantronics.

Vi åbner op for endnu et afsnit af Tweak News, hvor vi dækker nyhederne fra den forgangene uge 47. Der er nyt inden for hardware, tech og gaming, og vi har taget et kig på de mest oplagte emner i denne video.

Se vores sammendrag af ugen på YouTube, og husk at følge med til slutningen, for i denne uge er der mulighed for at vinde et lækkert gaming headset fra Plantronics. Det kræver blot, at du ser videoen og kommenterer på videoen i kommentarfeltet på YouTube. Se med i næste uges afsnit, når det offentliggøres hvem, der har vundet lodtrækningen.

EDIT: Præmien i denne uge vil være et Plantronics RIG 500HD gaming headset.



Planen er, at konkurrencer og giveaways bliver en fast del af Tweak News serien, så følg med for meget mere i den kommende tid, og måske er du en af de heldige, der kan få noget lækker hardware med hjem.