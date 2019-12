AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-07 14:57:00

Tweak News - Uge 48

Tweak News dækker nogen af nyhederne inden for hardware, tech og gaming for uge 48. Her til trækker vi også en vinder af vores giveaway fra sidste uge.

Det er mandag den 4 december 2017, og vi har endnu engang samlet op på sidste uges nyheder inden for hardware, tech og gaming. Det er også i dag, vi annoncerer vores første vinder af vores Tweak News giveaway, og vi sender næste omgang til vejrs, så de af jer der ikke var heldige i denne omgang, har en chance i næste uge.

Vinderen af sidste uges giveaway blev Lars E som har vundet et RIG 500HD gaming headset fra Plantronics. Vi har dog sparket gang i næste omgang allerede, så se med i videoen for instruktioner om hvordan du deltager. For at fejre at vi er startet på julemåneden, har vi to præmier på højkant denne gang, så vi finder altså to vindere i næste uges afsnit af Tweak News.

Præmierne i denne omgang er endnu engang fra Plantronics, og der er tale om to af deres RIG 515HD Lava gaming headsets. Så har du lyst til at vinde lækker lyd til de nye spil der lander her i slutningen af året, så gå ikke glip af chancen for at deltage.

Held og lykke til alle.