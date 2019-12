AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-14 09:31:00

Tweak News - Uge 49

Der er samlet op på endnu en samling nyheder, så du kun behøver kigge et sted. Vi skyder også endnu en giveawau ud over rampen, og denne gang et headset i topklasse.

Det er blevet mandag den 11 december 2017, og mandag betyder, at vi har endnu en frisk omgang Tweak News til jer derude. Der er samlet op på nyheder fra sidste uge, inden for hardware, tech og gaming serveret let og spiseligt til vores skønne brugere.

Gik du glip af sidste uges afsnit kan du se det lige her.

Vi har naturligvis også vores giveaway, og vinderne i denne omgang blev Rasmus Krog og Thor Jeppesen, der begge to vandt et RIG 515HD Lava gaming headset fra Plantronics. Tillykke til begge to.

Der er sat gang i endnu en omgang, og på højkant den her gang er endnu et headset fra Plantronics, men nu i lidt anden stil. Vi har et Voyager 8200UC som præmie. Det er et bluetooth headset med aktiv støjreduktion, så perfekt til musik og underholdning på rejsen. I kan læse vores test af Voyager 8200UC HER

Spring ind forbi YouTube og se med og få både en masse lækre nyheder, OG muligheden for at vinde lækker lyd.