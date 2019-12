AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-20 09:55:00

Tweak News - Uge 50

Endnu en uge og endnu et afsnit af Tweak News hvor vi dækker nyheder fra sidste uge inden for hardware, tech og gaming.

Det er mandag, og dermed tid til Tweak News. Dermed bliver det også sidste omgang inden jul, og næste mandag springer vi over grundet julen. Vi har også trukket en vinder fra sidste uge, som vi offentliggøre. Husk også at følge med i vores Tredje Søndag i Advent - SLUTSPURT - Kæmpe Tweak Giveaway hvor du både kan vide et GTX 1080 grafikkort og meget andet hardware.

Se med på vores YouTube kanal, hvor vi har mange spændende tech relateret videoer

Vinderen i vores giveaway blev Lars Sommer. Skrev en besked til os på YouTube eller på tips@tweak.dk så vi kan sørge for at få sendt det lækre Voyager 8200UC headset fra Plantronics afsted til dig.

Glædelig jul til jer alle sammen. Tweak News vender tilbage igen snart!