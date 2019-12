AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-02-26 08:50:58

Tweak News - Uge 8

Weekenden er ovre, og en ny og kold uge står for døren. Vi anbefaler du starter dagen med at varme jer på endnu et afsnit af Tweak News.

En dyne af sibirisk kulde, har ramt vores land, og udsigten til forår virker meget langt væk ifølge metrologerne. Dette skal dog ikke hindre os i at have ugens Tweak News klar til Jer, som denne gang naturligvis har taget et kig på den forgange uge inden for gaming, hardware og tech.

Vores følgeskare stiger stødt, og dette er vi super taknemmelige for.

I dag er det primært gaming emner der dækkes i mandagens afsnit, da det var en ret sløv uge inden for hardware. Vi ved godt, at Samsung netop har løftet sløret for deres nye Galaxy S9 og S9+ smartphones, men det arrangement blev afholdt så sent søndag, at det ikke nåede med i stakken af Tweak News nyheder.

Spring forbi vores YouTube kanal og se det nyeste afsnit eller se det herunder.

Links til alle Tweak News nyhederne, kan findes i beskrivelsen under videoen på YouTube.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



JoyBuggy:

Vores mål er at blive Danmarks største digitale leverandør af spil og programmer. Vi skal være dit første valg, når det gælder indkøb af spil og software