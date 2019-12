AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-05 09:33:05

Tweak News - Uge 9

Vi byder indenfor til det første afsnit af Tweak News i marts, hvor bl.a. NVIDIA er på programmet sammen med en række nye spilnyheder,

Vi er rullet ind i marts måned, og foråret er iflg. kalenderen officiel. Kigger man derimod ud af vinduet, kunne man godt komme i tvivl. Heldigvis for os, kan vi sidde indendørs og producere lækkert indhold til vores trofaste følgere på Tweak.dk

Denne uges Tweak News afsnit, har lidt fokus på de kommende grafikkort fra NVIDIA, som ser ud til at blive forsinket. Dette og meget mere er på programmet i Tweak News - Uge 9.

Links til alle Tweak News nyhederne, kan findes i beskrivelsen under videoen på YouTube.

Dette afsnit af Tweak News er sponsoreret af:

Labtech Data:



Hos Labtech Data finder du kun IT specialister, som har bred viden om alt inden for IT og elektronik. Medarbejdernes passion for elektronik og IT, kommer til udtryk i den gode service og det høje vidensniveau. Uanset om du har en iPhone med flækket skærm eller en langsom computer, som ikke vil starte, står vores eksperter på spring for at hjælpe med dit elektronik problem.



Læs mere om Labtech Data





JoyBuggy:

Vores mål er at blive Danmarks største digitale leverandør af spil og programmer. Vi skal være dit første valg, når det gælder indkøb af spil og software



Husk også at deltage i vores KONKURRENCE: Vind et MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G grafikkort på Tweak.dk