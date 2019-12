AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-09-03 10:53:49

Tweak News uge 36: fed giveaway og bunker af fede nyheder klar til jer

Mandag i uge 36 betyder et nyt afsnit af Tweak News. Den forgange uge har står på bunker af fede nyheder fra spilverdenen, RTX 20XX grafikkort, og en stak friske input fra dette års IFA 2018 messe.

I Tweak News Uge 36 dækker vi blandt andet Acer på IFA, nye LG gaming skærme, nyt Apple event i kalenderen, Cyberpunk 2077 Gameplay og meget andet spændende til den tech-elskende nørd. Vi ser også frem mod vores egen dækning af RTX 2080 og RTX 2080Ti med dybdegående artikler og videoer, så der er god grund til at følge godt med den næste tid.

