AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-12-15 13:21:36

Tweak YouTube Studie Tour

YouTube delen af Tweak.dk er vokset lidt og videostudiet er vokset med. Vi tager et kig bag kameraet.

Et år er snart gået siden vi for alvor skød gang i vores YouTube kanal som en seriøs del af Tweak.dk. Siden opstarten er der sket rigtig meget på den front. Blandt andet er vores Tweak News kommet i søen sammen med vores seneste Tweak advent 2017 som er i fuld sving.

Det er også blevet til mange spændende projekter, som vi aldrig viser frem på Tweak.dk eller YouTube, da disse er produceret for kunder og samarbejdspartnere. Vi har besluttet os for at give Jer et lille kig i hjemmestudiet, hvor en del af vores videoproduktion bliver skabt. Her til har vi et eksternt videostudie, hvor vi producerer videoer til kunder.

Følger I ikke allerede vores YouTube kanal, så krydser vi fingre for I hopper ind og trykker på knappen.

God weekend!