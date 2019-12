AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-22 13:19:52

Tweak.dk ønsker alle en Glædelig Jul

2017 lakker mod enden, og inden vi får set os om, er vi i 2018. 2017 har på mange måder været hektisk år, men heldigvis på den gode måde, og 2018 bliver vildere, og igen på den gode måde. Forhåbentligt kan vi også fremvise vores nye design inden sommeren banker på, og her vil I blive præsenteret for noget helt unikt på Tweak.dk. I 2017 påbegyndte vi også for alvor vores engagement på YouTube, og her bliver 2018 ikke mindre fokuseret på vores YouTube kanal. Her vil vi starte mange nye projekter, og hvor vi især vil have mange nye buildvlogs på programmet sammen med besøg på messer m.v.



Inden vi når til vores nytårshilsen, hvor vi runder året af med et tilbagekig på 2017 inden for teknologiens forunderlige verden, og et tilbageblik på året der gik på Tweak.dk, så vil vi på redaktionens vegne takker Jer for Jeres massive engagement i Tweak.dk, og den kontinuerlige støtte I alle giver os. Uden Jer havde vi ikke det super site Tweak.dk er.



Vi ønsker Jer alle en glædelig jul