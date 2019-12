AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-12-31 12:06:58

Tweak.dk ønsker alle et lykkebringende Nytår

2017 lakker hurtigt mod enden. Det betyder dermed kalenderen vendes rundt og et helt nyt år starter sin færd.

2017 lakker hurtigt mod enden. Det betyder dermed, at kalenderen vendes rundt, og et helt nyt år starter sin færd. Dagen ender for manges vedkommende med festivitas af en eller anden art i aften, og derfor vil vi på Tweak.dk benytte lejligheden til at ønske Jer alle en rigtig god og dejlig nytårsaften.



Vi takker for Jeres opbakning og interesse i det nu snart forgangne år og håber, at I også i 2018 vil følge med på Tweak.dk og vores andre platforme. Jeres støtte betyder alt for os!



Vi har i 2017 bestræbt os på at udvikle og skabe kvalitet i indholdet på vores hjemmeside. De tilbagemeldinger, som vi har fået, har været positive, og vi vil selvfølgelig fortsat bestride os på at opretholde denne kvalitet samt udvikle vores koncept til gavn for Jer.



Vi starter året med en CES tur, hvor vi dagligt dækker med nyheder og videoer på både Tweak.dk og vores YouTube kanal. Foråret skulle også gerne betyde release af vores nye design, som bliver helt unikt i Danmark.



Vi glæder os til at forsyne Jer med nye artikler, tests, videoer og meget mere gennem 2018.



På vegne af redaktionen ønskes I alle et godt nytår.