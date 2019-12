AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-04-01 11:49:26

Tweak.dk bygger Danmarks vildeste kryptominer - salg af Tweak valuta på vej

Grundet antallet af hardware redaktionen har modtaget gennem 2017, har vi besluttet os for at komme med på kryptomining i 2018. Markedet er støvsuget for især grafikkort og RAM, og det benytter Tweak.dk sig af, og bygger DANMARKS VILDESTE kryptominer.

Grundet antallet af hardware redaktionen har modtaget gennem 2017, har vi besluttet os for at komme med på kryptomining i 2018. Markedet er støvsuget for især grafikkort og RAM, og det benytter Tweak.dk sig af, og bygger DANMARKS VILDESTE kryptominer. I denne proces, har vi valgt at vores brugere kan købe aktier i Tweak kryptovaluta.



For at drive dette bæst at en mining rig, har vi blandt bygget med blandt andet:



6 x EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING ACX 3.0 Black Edition, 8GB GDDR5

ASRock H110 Pro BTC+

Pcie Riser,PCI-E Riser 1X to 16X 6-Pack

Intel BX80677G3930 - Celeron G3930 - 2.9 GHz - 2 Kerne - 2 Threads

Patriot Memory Viper Elite Series DDR4 4GB RAM

SanDisk SSD PLUS 120GB

2x Corsair AXi Series, AX1500i, 1500 Watt



Alt bygges i et Mining Rig Open Air Frame.



Vi glæder os til at vise alt frem i slutningen af april. Her bliver reglerne for salg af Tweak aktier også offentliggjort