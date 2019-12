AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-08 18:26:54

Tweak.dk indgår samarbejde med Anne Bech

Et samarbejde mellem Danmarks førende tech platform, og Anne Bech er faldet på plads, og fremover inddrages den populære fitness guru i vores arbejde på Tweak.dk

Idéen har længe ulmet, pg det er med stor glæde, at vi annoncerer et samarbejde mellem Anne Bech og Tweak.dk

Samarbejdet tager udgangspunkt i vores nyeste tiltag på redaktionen, som omhandler test af fitness udstyr, hvilket er modtaget bedre end forventet på Tweak.dk. Anne Bech kobles på som gæsteskribent, og derfor kommer der spændende tiltag fra hendes univers i form af artikler med videre. Dermed udvider vi dette segment på sitet, som på nuværende tidspunkt varetages af vores 2 dygtige fitness skribenter, så vi sammen kan danne et helt unikt tilbud til vores brugere med bunker af spændende artikler om fitness gadgets.

Fakta om Anne Bech

Anne Bech, født 1978, er forfatter, foredragsholder, personlig træner og har optrådt som fitnessekspert i blandt andet TV, radio og magasiner.

Anne Bech har været i fitnessbranchen siden 1996 og ledte i mange år efter den mest effektive måde at blive slank og veltrænet på, indtil hun udviklede sin egen trænings-og livsstilsmetode, som hun kalder FIT (Firming Intensive Training).

Anne Bech har været træner for adskillige skuespillere og tv-personligheder men koncentrerer sig nu om at skrive bøger, sit nye online magasin @MyGym2go samt lave online forløb om at blive slank og sund, så flere kan få glæde af metoden.

Anne Bech er forfatter til bl.a. bestsellerne BIKINI BOOT CAMP, GUIDE TIL GUDINDEKROP, FIT PÅ 100 DAGE, TOPTRIMMET PÅ 12 UGER og TAB DIG HVOR DU VIL.

- Anne har ca. 37.000 følgere på FB samt 44.000 på Instagram.

- Anne har haft rækkevidder på op til 200.000 på Sociale medier.

- Annes YouTube film har mellem 7.000 - 70.000 views

Bøger Anne har udgivet:

Toptrimmet på 12 uger, Tab dig hvor du vil, Bikini Bootcamp, Guide til gudindekrop, Fit på 100 dage, Spis dig fit, Kom i form på 6 uger, Sund og slank på 6 uger.

Anne har solgt omkring 130.000 bøger totalt.



I kan besøge Anne Bech via hendes web HER