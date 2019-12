AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-06-20 19:00:00

Tweak.dk søger nyhedsredaktør

Tweak.dk søger igen en nyhedsredaktør, så gemmer der sig en dygtig skribent mellem vores mange brugere, så er det nu du skal slå til.

Så er tiden kommet til, at Tweak.dk skal sadle om. Vi søger en ny nyhedssredaktør til vores flok, som kan træde ind i stedet for vores nuværende. Denne gang jagter vi en til at arbejde sammen med vores nuværende skribent.



Helt konkret går stillingen ud på, at du skal have følerne ude i diverse nyhedsfeeds inden for eSport, teknologi, gadget m.v. som vi selvfølgelig er behjælpelige med at sætte dig ind i. Herudfra skal du så kunne videreformidle de bedste nyheder til vores kære læsere. Derfor er det selvfølgelig også meget vigtigt, at du har helt styr på det grammatiske.

Vi tilbyder:

Frihed under ansvar

Godt samarbejde med resten af holdet

Fordele som en del af Tweak.dk crewet har

Der desuden være aflønning for udført arbejde

Vi forventer:

At du er samarbejdsvillig

At du er stabil

At du kan levere cirka 2-3 nyheder om dagen

At du med tiden kan spotte de skæve og sjove nyheder, som alle elsker at læse

Stillingen kunne eventuelt være oplagt som studierelevant arbejde, da Tweak.dk er et massivt udstillingevindue.



Lyder det som noget for dig? Så send en mail til Lars @ tweak.dk så ser vi på det med det samme.