AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-21 13:45:00

Tweak.dk trækker i nye klæder og udvider

Det er tid til at løfte sløret lidt for, hvad vi har arbejdet på de sidste måneder. Tweak vil i foråret åbne dørene til et helt nyt design, som kommer til at indebære en række tiltag. Hertil træder vi også ind i Tyskland og den engelsktalende verden med noget nær samme koncept - tests, nyheder, videoer med videre. Moderskibet er dog selvfølgelig stadig vores danske platform, som vil fortsætte på samme niveau.



Vi arbejder stadigvæk dagligt på at trimme alt til, og benytter i første omgang de nye platforme, Tweak.de og TweakReviews.com som forsøgskaniner til at spotte eventuelle fejl og mangler, således vi er bedst muligt gearet til den danske lancering.

ALT er bygget fra bunden, hvilket indebærer både forside, det interne system bagved, bannersystem (på vej), anbefalet indhold, mobilvenlig, filtre med hensyn til navigering for jer som brugere, så I nemt kan finde frem til netop det I ønsker at læse om, og segmentere andet fra, som ikke fanger jeres interesse. Vores nye platform flytter al fokus mod brugerne for at give jer bedst tænkelige oplevelse med fokus på navigering og præsentering.



Blandt andet vil vores nye video topbanner fremvise teasers for vores egne produktioner samt små videoer fra tests med videre.



Flytningen af vores danske site betyder migrering af knap 2 millioner sider, så der er tale om et kæmpe projekt inden den danske platform er 100%



Vores udenlandske vil basalt set være oversættelser af vores danske indhold krydret med unikt indhold kun til Tyskland og USA, og med stadig hovedfokus på vores danske Tweak.dk.



Der er stadig et stykke vej til mål, og vil mener tiden er kommet til I kan kigge med og følge den sidste del af udviklingen. Det betyder også I er velkomne til at komme med forslag til punkter I gerne så værende en del af vores kommende platform.



Vær obs. på der er tale om tidlig beta, og meget derfor kan og vil ændres løbende. Derfor håber vi på jeres forståelse for fejl/bugs på nuværende tidspunkt.



I kan finde vores nye beta design her:



https://tweakreviews.com/ - https://tweak.de/