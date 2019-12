AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-13 19:10:15

Twitter får lov til at live streame fra MLS

Facebook, Amazon og YouTube forsøger alle at kapre flere seere ved at satse mere og mere på live streaming af sport. Nu har Twitter valgt at hoppe med på den bølge.

Twitter er efter sigende nået til enighed med Major League Soccer om en tre år lang aftale.

Aftalen vil giver Twitter lov til at live streame i alt 24 kampe MLS-kampe pr. sæson i tre år. Denne service vil dog i første omgang kun være tilgængelig for amerikanske Twitter-brugere.

Major League Soccer har allerede en lignende aftale med Facebook, der også har fået lov til at live streame et bestemt antal MLS-kampe pr. sæson.

I aftalen mellem Twitter og Major League Soccer indgår også en rettighed for Twitter til i hver uge at vise on-demand highlights.

Disse highlights vil i modsætning til den førnævnte live streaming have en global tilgængelighed.