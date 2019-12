AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-02 23:56:56

Twitter får lov til at vise live-indhold fra ESPN

Twitter har landet en ny aftale med Disney, som baner vejen for kommende live-indhold fra en række forskellige kanaler - heriblandt ESPN.

Twitter har landet en ny aftale med Disney, som baner vejen for kommende live-indhold fra en række forskellige kanaler - heriblandt ESPN.

Twitter får fremover endnu mere indhold til sin streaming-lineup. Det sker oven på en ny aftale med Disney.

Aftalen indbefatter live-indhold fra Disneys store katalog. Twitter får i den kommende uge blandt andet lov til at vise live-indhold fra ESPN.

Dette virker uden tvivl som en attraktiv løsning for dem, der ikke ligger inde med et ESPN+ abonnement.

Man får dog stadig mest for pengene med et ESPN+ abonnement, som også er et af de steder, hvor ESPN tjener mange af sine penge.

ABC og Disney Channel er nogle af de andre aktører, der, på baggrund af aftalen med Disney, også kommer til at bruge det næste stykke tid på at køre med live-indhold på Twitter.