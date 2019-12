AUTHOR :

USB 3.2 vil fordoble overførselshastighederne uden krav om nye kabler

En ny USB-standard banker på dørende, og USB Implementers Forum (USB-IF) har benyttet lejligheden via Mobile World Congress, til at fremvise deres nyeste USB 3.2-format og dertilhørende navneændringer til USB 3.0 / 3.1.

Den første officielle udmelding om om USB 3.2 kom tilbage i juli 2017, og nu har USB-IF afsløret 3,2-kapacitets controllere, der tillader 20Gbps-hastigheder, vil være tilgængelige senere i år.



De første USB 3.2-chips vil sandsynligvis komme til high-end bundkort til sommer, og alt peger i retning af vi bliver nødt til at vente lidt længere for de eksterne enheder, der drager fordel af denne nye standard. Her nævnes 2020 som en mulighed.



Derudover er USB 3.2 forudbestemt til at absorbere USB 3.0 / 3.1 branding. Så, USB 3.1 Gen 1, som har op til 5 Gbps hastigheder og tidligere var kendt som USB 3.0, bliver USB 3.2 Gen 1, og vil prædikeres med ”SuperSpeed USB”



USB 3.1 Gen 2, der understøtter 10 Gbps, bliver USB 3.2 Gen 2, aka ”SuperSpeed USB 10 Gbps.”, og slutteligt vil den kommende nye spec blive kaldt USB 3.2 Gen 2x2, da den bruger to high speed 10 Gbps baner - Kun muligt med USB Type-C. Dets officielle navn er ”SuperSpeed USB 20Gbps.”



Rebrandingen betyder også, at de fleste fremtidige USB-enheder og -porte kaldes USB 3.2, hvilket gør det vigtigt for producenterne at identificere deres nye optioner ved brug af nye marketingstermer.

Om de vælger at gøre det, er så en anden side af sagen.

