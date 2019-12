AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-03-05 07:37:54

USB 4 vil fordoble hastigheden på USB 3.2 til 40Gbps

For et par dage siden omtalte vi USB Implementers Forum (USB-IF), der afslørede detaljer om det nye USB 3.2-format og forvirrende navneændringer for USB 3.0 / 3.1.

Nu har organisationen annonceret USB 4, hvilket ifølge selvsamme USB Implementers Forum, øger den maksimale 20 GBps, der tilbydes af USB 3.2 til 40Gbps.

40Gbps hastigheden har været tilgængelig for Thunderbolt 3 brugerne i et par år nu, og tilbage i 2017 proklamerede Intel, at de ville gøre denne protokol tilgængelig for andre for chipproducenter og producenter af enheder som USB sticks med videre. Det sker langt om længe, med teknologien integreret i USB 4.

Som med den nuværende Thunderbolt 3, kan USB 4 bygget ind i ekstene enheder, som f.eks. dockingstationer med eksterne grafikkort, håndtere, to 4K skærme og andre Thunderbolt 3 enheder, der bruger et enkelt kabel tilsluttet en computer. USB 4 vil også være bagudkompatibel med USB 2.0 og 3.2.

“The primary goal of USB is to deliver the best user experience combining data, display and power delivery over a user-friendly and robust cable and connector solution,” said Brad Saunders, USB Promoter Group Chairman. “The USB4 solution specifically tailors bus operation to further enhance this experience by optimizing the blend of data and display over a single connection and enabling the further doubling of performance.”

I sidste uge afslørede USB-IF USB 3.2 kontrollere, der tillader 20 Gbps hastigheder (10 Gbps pr. bane), ville være tilgængelige senere i 2019. De første USB 3.2 chips vil sandsynligvis komme til high-end bundkort fra sommeren 2019, og så vil vi efterfølgende se markedet udvides eksterne enheder der drager fordel af denne nye standard.

Et godt bud på præsentation, kunne meget vel være under Computex 2019.

Intel har allerede udtalt, at de planlægger at inkludere Thunderbolt 3 support direkte i sine kommende 10nm Ice Lake processorer, hvilket betyder, at de kunne være de første chips til at understøtte USB 4.

