AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-10-26 14:46:27

Uber lancerer eget kreditkort

Betaling med kreditkort er en af nutidens mest brugte betalingsmetoder. Derfor findes der også mange forskellige slags kreditkort, og det nyeste af slagsen kommer fra Uber.

Uber har i samarbejde med Visa og Barclays valgt at lancere deres helt eget kreditkort.

Det nye kreditkort kan bruges til de fleste slags betalinger. Du kan bruge det til at betale for en middag på en restaurant såvel som til at foretage online-shopping.

Det specielle ved Ubers kreditkort er dog, at det ved hvert køb tildeler kunden en belønning.

Belønningen kan blive indløst som Uber-kredit til blandt andet UberEATS og gavekort.

Kreditkortet står i første omgang til at blive gjort tilgængeligt i USA d. 2. november 2017.