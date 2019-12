AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-05-24 12:37:01

Ubisoft gør Sam tilgængelig for alle

Digitale software assistenter, er the new shit hos flere og flere virksomheder, og naturligvis er de også at finde indenfor spilindustrien.

Digitale software assistenter, er the new shit hos flere og flere virksomheder, og naturligvis er de også at finde indenfor spilindustrien.

Sam, som er den digitale assistent hos spilproducenten Ubisoft, blev første gang annonceret i januar, og i første omgang i Canda. Nu har Ubisoft taget skridtet videre, og lavet en global udrulning af Sam.

Den digitale assistent hos Ubisoft, kan hentes via Ubisoft Club mobile appen, som findes til både iOD og Android.

Sams funktionalitet, er ikke som vi seneste har set fra Google – i stand til at bestille en taxa, tage imod ordre m.v. Rollen hos Sam består af at komme med feedback i spil såsom tips, generel information, lanceringsdatoer, real-time stats osv, og som virker som en chatbot.

På nuværende tidspunkt taler Sam kun engelsk, men yderlige sprogunderstøttelse skulle være på tegnebordet.

Få dit første møde med Sam ved at hente deres app via iTunes Store eller Google Play.