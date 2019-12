AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-07-20 01:36:37

Ubisoft gør klar til at annoncere flere Nintendo Switch-spil

Nintendo Switch er en stor succes. Så stor, at Ubisoft for alvor nu for alvor har begyndt at byde sig til med kommende spil.

Hvis du er en af de stolte ejere af en Nintendo Switch, så vil det uden tvivl glæde dig, at Ubisoft er på vej med mange flere spil til den populære konsol.



Nyheden kommer NeoGAF forums, der spekulerer i, at en bekræftelse fra Ubisoft kan ske at ankomme ved det forstående Gamescom.

Ubisoft har indtil nu lanceret Just Dance 2017 til Nintendo Switch. Mario og Rabbids Kingdom Battle er blot nogle af de nye spil, der meldes på vej senere i år.



Raymon Legends Definitive Edition og Monopoly er to yderligere spil, som forventes at ankomme til Nintendo Switch inden for den nærmeste fremtid.



Gamescom er et større event, som kommer til at finde sted i august. Eventet starter den 22. august og slutter den 26. august.