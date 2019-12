AUTHOR :

Udrulningen af 5G når 40 % af jordens befolkning inden 2024

5G forventes at være implementeret til 40 % af verdens befolkning inden udgangen af 2024. Informationerne stammer fra seneste rapport fra telekommunikationsselskabet Ericsson.

Starten på udrulningen af 5G smartphones forventes påbegyndt i første halvdel af 2019, og en prognose fra føromtalte Ericsson viser, at mobilt datakonsumtion vil nå mere end 21 GB pr. måned i 2024, hvilket er næsten fire gange forbruget i 2018.

5G netværk vil stå for 25 % af den globale datatrafik ifølge Ericsson, og det formodes Nord Amerika og Nord Øst Asien vil blive primære udrulningsområde i første projekt. Herefter kommer Vest Europa.

”In addition, the number of internet-connected devices -- the gadgets that make up the "internet of things" -- is expected to reach 4.1 billion in 2024”

Ericsson forudser i samme rapport, at vi takket være 5G allerede fra juni 2019, vil se en eksplosiv vækst i IoT enheder, som Ericsson forventer stiger til 3.5 milliarder enheder inden 2023. Det betyder en massiv stigning mod nuværende 700 millioner IoT enheder.

Ericssons chef inden for strategic marketing, og forfatter af omtalte rapport, Patrik Cerwall fortæller:

“ We are now back at Year over Year growth numbers that we have not seen since 2013. As 5G hits the market we should note that it comes to a market that already is familiar with smartphones and have almost six billion unique users. 5G is therefore expected to reach global adoption on a scale not seen before”

