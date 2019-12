AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-06-02 00:51:13

Uganda indfører lov om at beskatte borgere for brug af sociale medier

Det er ikke altid sikkert at befinde sig på de sociale medier. Sådan forholder det sig også i et land som Uganda.

De sociale medier kan blive brugt til både godt og ondt. Online mobning er en af de ting, der hører til den sidste kategori.

Nu synes man i Uganda at have fundet en mulig måde, hvorpå man kan komme onde handlinger på de sociale medier til livs.

Løsningen fremgår af en ny lov, som der i landets parlament er blevet stemt ja til. Loven siger, at man som aktiv bruger af de sociale medier skal betale en daglig skat på 0,05 dollars, hvilket svarer til 0,32 kroner.

Håbet er, at skatten vil få Ugandas borgere til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at bruge sider som Facebook, Twitter, WhatsApp og Viber som platforme til at drive onde handlinger – heriblandt online mobning.

Ovenstående er et nyt og interessant forsøg på at gøre internettet og de sociale medier sikrere at færde sig på. Nu må tiden vise, hvor stor effekten kommer til at blive.