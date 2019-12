AUTHOR :

Ultimative Bitcoin Mining Rigs

Den sidste tid har Bitcoins fyldt meget i medier, og dermed også Tweak.dk. Kursen er dagsdato kommet over $15,000 mod $1,000 i januar 2017, og intet ser ud til at stilne af på den front. Det massive økonomiske løft og fokus på Bitcoins tiltrækker beklageligt også svage sjæle, og i går omtalte vi Bitcoin Exchange NiceHash hacket - mister for $64 millioner, som dermed også understreger bagsiden af medaljen. Jagten på rigdom kommer i mange afskygningerne, og når det handler om jagten på Bitcoins og anden crypto currency, så kommer vi ikke udenom Bitcoin Mining og dertilhørende Bitcoin Mining Rigs, som basalt set er små systemer, som udelukkende har et eneste formål, at mine/høste crypto currency døgnet rundt.

I går postede vi en nyheden om Guide til Raspberry Pi Bitcoin Mining på nørd plan, som ledte os frem til denne nyhed om de ultimative Bitcoin Mining Rigs.



I dag tager vi skridtet videre, og hopper fra små, og dog stadig ret potente Raspberry Pi setup til $35, og frem til nogle ret voldsomme Bitcoin Mining Rigs, som trækker det at mine bitcoins til et helt andet niveau.

Tilbage i 2015 besøgte udenlandske medier et ret hemmeligholdt bitcoin mine i Kina, som var en ud af seks miner ejet af 4 unavngivet kinesiske forretningsfolk. På daværende tidspunkt, kunne denne ene bitcoin mine producer 4,050 bitcoins pr. måned som svarede til $1.5 millioner. Trækker man dette frem til kursen på $15,000, så er det altså helt andre tal vi taler om.



Nedenstående videoer giver et spændende indblik i det at mine crypto currency, og giver os indblik i nogle sindssygt vilde Bitcoin Mining Rigs.

