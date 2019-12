AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-02-06 14:01:51

VLC 4.0 kommer med ny UI, forbedret Wayland, VR og 3D support

I denne uge er nye detaljer frigivet fra VLC’s lead developer, Jean-Baptiste Kempf, som har bekræftet planerne for kommende version af VLC version 4.0, codenamed Otto Chriek.

I denne uge er nye detaljer frigivet fra VLC’s lead developer, Jean-Baptiste Kempf, som har bekræftet planerne for kommende version af VLC version 4.0, codenamed Otto Chriek.



Blandt nye features på VLC 4.0 inkluderes en ny playlist, user-interface, video output arkitektur, som understøtter både virtual reality og 3D kontent samt fjernelse af understøtte for ældre platforme.

Det nye brugerinterface til VLC 4.0, er stadig under udvikling, men vil lanceres med unikt UI alt efter platform.

For eksempel vil Windows 10 versionen ligne Windows 10 i stil med en native Windows applikation. Andre operativsystemer som Android, iOS og GNU/Linux desktop miljøer inklusiv Gnome og KDE, bliver designet med et lignende design æstetik.



Udviklerne bag fortæller:



“Additional features that will be arriving with VLC 4.0 include support for new media formats including HEIF, WebM and AV1, AirPlay and UPnP rendering (to go along with the recently-added Chromecast support), Support for the Wayland server and SMBv2 and SMBv3 support”



VLC stopper understøttelse af ældre operativsystemer, så for at kunne afvikle VLC 4.0, skal du have Windows 7 og frem installeret. MacOS 10.10 eller nyere, Android 4.2 og nyere, iOS 9 og nyere. Ligeledes kræver VLC til Linux OpenGL.

Kilde & Billeder

liliputing