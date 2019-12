AUTHOR :

Valve VR headset lækket, Half Life VR spil måske under udvikling

Lækket billeder via Reddit, har afsløret et ny Valve VR headset værende under udvikling. Lækket har foranlediget rygter om et Half Life VR kunne være på vej.

Valve er blandt de førende indenfor VR og står blandt andet bag Steam VR og har også licenseret VR teknologi til HTC. Nu kunne det se ud til Valve kunne være på vej med deres eget Valve VR headset, og dermed potentielt også udvikling af et Half Life VR game.



Nedenstående video kommer fra Valve News Network, som giver indblik i den spændende verden.



”Valve VR headset is equipped with front facing cameras, huge lenses and attached headphones NVR websites have been piecing together snippets of information and the attached headset are also expected to support haptic feedback”



