AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-03-28 00:37:16

Ventetiden på Surface Book 2 fortsætter

Vi må vente lidt endnu på den nye Surface Book 2. Den kommer ikke til at blive præsenteret under Microsofts næste hardware-event.

Vi må vente lidt endnu på den nye Surface Book 2. Den kommer ikke til at blive præsenteret under Microsofts næste hardware-event.

Microsoft har længe planlagt at afolde et større hardware-event i løbet af foråret. Surface Book 2, som er efterfølgeren til den orifinale Surface Book-computer, er en af mange produkter, som de fleste forventede ville blive præsenteret ved eventet.

Nu melder rapporter dog, at vi kan se frem til at få forlænget ventetiden. Microsoft har nemlig ikke i sinde at benytte ovenstående lejlighed til at løfte sløret for den nye computer.

Surface Book 2 var oprindeligt udset til at blive lanceret til april. Den vil udkomme som en notebook, når den engang kommer i butikkerne.

Den originale Surface Book blev lanceret i oktober 2015. Microsoft lavede sidste år en anden model af den.

En endelig udgivelsesdato for Surface Book 2 forbliver hemmlig. Dog forventes Microsoft at have den nye Surface klar til senere på foråret.