Verdens første flyvende motorcykel, kan ændre måden transport foregår på

Lovprisningerne tager næsten inden ende, hvis man googler denne nye opfindelse fra jetpackaviation.

Jetpack Aviation står bag den nye speeder, som er udstyret med fire jetmotorer tanket med petroleum, diesel eller Jet-A-brændstof.

Firmaet har programsat to versioner: Denne ultralight version, som ifølge producenten, kan opnå en hastighed på omkring 100 km/t, og kræves ikke et pilotcertifikat for at kunne benytte. Hertil den eksperimentelle version, der kan flyve omkring 250 km/t, men som vil kræve føren hare n formel licens for at kunne benytte den.

jetpackaviation fortæller, at deres nye Recreational Speeder tilbyder op til 30 minutters flyvetid, og topper i flyvehøjde på hvad producenten omtaler som ”Operating Ceiling: 15,000 ft”.



De har allerede bygget en 1/3 skala prototype, der gennemgår testflyvninger, og med planer om en fuld version inden for de næste 14 måneder.



Prisen på en Jetpack starter ved $380.000, og kan allerede forudbestilles HER



