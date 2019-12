AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-06-20 10:55:24

Verizon lancerer LG Exalt LTE

Hvis du er gået hen og blevet træt af de moderne og detaljerede smartphones, så er der her en interessant løsning.

Hvis du er gået hen og blevet træt af de moderne og detaljerede smartphones, så er der her en interessant løsning.

Verizon kan nu tilbyde en ny enhed til de kunder, der ikke har behovet for at erhverve en smartphone.



Modellen går under navnet LG Exalt LTE. Den er designet til at fungere som en ganske almindelig mobiltelefon.



LG Exalt LTE ankommer med et LCD display. Derudover er der blevet gjort plads til et 1,470mAh batteri, samt 8 GB opbevaringsplads.



Denne nye mobiltelefon vil kun have mulighed for at skabe forbindelse til Verizons 4G LTE-netværk. Det betyder, at der ikke er nogen 3G-muligheder med hensyn til netværksforbindelse.



Hvis det dog alligevel lyder som et interessant produkt, så er det bare med at slå til. LG Exalt LTE kan blive din for 168 dollars.

Besøg vores samarbejdspartner MSI via nedenstående banner.