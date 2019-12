AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-22 12:01:46

Vivendi opgiver overtagelse af Ubisoft

Ubisoft har i flere år været på Vivendis ønskeliste. Nu er drømmen om en overtagelse dog bristet for en stund.

Vivendi forsøgte for flere år siden at overtage Ubisoft, men mislykkede dengang med sit foretagende, da Ubisoft valgte at afslå.

En overtagelse ser heller ikke ud til at være på vej i den nærmeste fremtid. Ubisoft har nemlig bekræftet, at Vivendi opgiver deres længe ønskede mål.

Vivendi har ikke kun droppet sin interesse. Man er også gået med til at sælge alle sine Ubisoft-aktier, der har en samlet værdi på 2,45 milliarder dollars.

Med til denne del af aftalen hører desuden, at Vivendi ikke vil erhverve nogen Ubisoft-aktier over de næste fem år.

Vivendi er en virksomhed, der ejer flere mindre virksomheder. Vivendi har tidligere haft virksomheder som Activision og Blizzard Entertainment under sine vinger.