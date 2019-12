AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-21 13:00:35

Volvo vil integrere kameraer i bilen for at opdage påvirket- og uopmærksom kørsel

Volvo har i lang tid været kendt for den høje prioritet af sikkerhed i deres biler, og nu tager de endnu et skridt i netop den retning.

For at undgå uheld forårsaget af uopmærksomhed eller kørsel i påvirket tilstand, der ofte kan gå hen og give fatale konsekvenser, har Volvo netop introduceret deres nye kamerasystem, der skal være med til overvåge førerens adfærd.



Systemet vil efter sigende gribe ind, hvis det opfatter tegn på at føreren ikke kører forsvarligt, dette kan eksempelvis være hvis der rodes lidt for meget med mobilen, og der derfor ikke oprettes ordentlig kontakt med rattet.



Hvis der registreres for meget uopmærksomhed eller uhensigtsmæssig kørsel, vil det til sidst resultere i et opkald fra Volvo’s assistance center, hvor Volvo i værste tilfælde kan gå hen og bremse bilen og eventuelt stoppe den, igennem fjernstyring.



Ligeledes vil det også resultere i et opkald, hvis personen ikke har øjenkontakt med vejen, eller hvis man er ved at falde i søvn.

“When it comes to safety, our aim is to avoid accidents altogether rather than limit the impact when an accident is imminent and unavoidable,” udtaler Henrik Green, SVP i forskning og udvikling ved Volvo.

Detaljer om antallet af kameraer og deres placering i bilen, vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt.



Volvo nævner at systemet vil blive integreret i alle deres biler fra starten af 2020.



Kilde og billede: Volvo, Ubergizmo