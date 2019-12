AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-05 00:52:52

Warner Bros håber på Leonardo DiCaprio i Joker-rolle

En ny Joker-film ser ud til at være på vej. Når den engang rammer biograf-salene, kan det ske at blive med en sand Hollywood-stjerne i hovedrollen.

Som du måske allerede har hørt, så planlægger Warner Bros at skabe en ny film i Batman-universet. Denne gang kommer det dog til at være med Jokeren i hovedrollen.

Jokeren er hidtil blevet portrætteret som skurken i Batman-universet, men i denne film kommer man primært til at have et fokus på den baggrundshistorie, som Jokeren har.

Som noget nyt menes Warner Bros nu at være i færd med at finde en passende skuespiller til at spille hovedrollen, og her er valget efter sigende faldet på Leonardo DiCaprio.

Intet er dog afgjort endnu, da DiCaprio stadig mangler at skrive under på en egentlig aftale.

Det er i øjeblikket Jared Leto, der er indehaver af Joker-rollen i forbindelse med Suicide Squad og en anden film med fokus på Harley Quinn.