AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-11-09 19:25:01

Westworld ankommer med ny sæson i foråret 2018

Westworld har taget alle med storm. Derfor er det også kun passende, at der nu bliver fulgt op på succesen med endnu en sæson.

Westworld har med sin første sæson været et kæmpe hit for HBO. Mange ser derfor serien som det bedste bud på at overtage førstepladsen som den mest populære serie fra HBO – i hvert fald indtil Game of Thrones vender tilbage med sin ottende sæson.

På baggrund af den store succes har der længe gået snak om en sæson 2, og nu er der endelig nyt om, hvornår den ankommer.

Skuespiller Rachel Wood, der spiller Dolores i serien, har afsløret, at premieren på sæson 2 kommer til at finde sted i foråret 2018. En specifik dato løfter hun dog ikke sløret for.

Det var i første omgang forventet, at Westwood først ville ankomme med sæson 2 i slutningen af næste år, men nu tyder noget altså på, at der er en del kortere ventetid.

HBO har endnu ikke selv bekræftet en kommende premiere. Rachel Woods afsløring kan dog sørge for, at det kommer til at ske meget snart.