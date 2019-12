AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-09 13:54:24

WhatsApp får signifikant opdatering

Det har ladet vente på sig, men nu er WhatsApp endelig klar med en ny tiltrængt opdatering.

WhatsApp er en af verdens mest populære chat-applikationer. Det kommer ikke til at ændre sig med den nyeste opdatering.

Opdateringen er ikke den største, men den er alligevel en ret signifikant en af slagsen. WhatsApp-brugerne vil nu også have mulighed for at afspille videoer fra Facebook og Instagram inde i selve appen.

Det betyder, at det er slut med at skulle åbne en ny applikation for hver gang, man modtager en besked med en video fra enten Facebook eller Instagram.

Opdateringen vil til at starte med kun være tilgængelig til iOS. Android-brugerne vil dog også få glæde af den inden for den nærmeste fremtid.

Det må siges at være på tide, at WhatsApp vælger at tage dette skridt. IDet skal især set i lyset af, at WhatsApp er ejet af Facebook.