AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-05-09 13:52:45

Windows 10 bruges på 700 millioner enheder

Windows 10 er blevet ganske populært. Bare ikke lige så populært, som Microsoft havde håbet på.

Microsoft har netop annonceret, at Windows 10 bruges som operativt system på næsten 700 millioner enheder.

Det er en stigning på 200 millioner enheder siden sidste år. Her annoncerede Microsoft nemlig, at Windows 10 blev brugt på næsten 500 millioner enheder.

Det har dog ikke været nok til at nå det oprindelige mål, der blev fremlagt i forbindelse med lanceringen af Windows 10 i 2015.

Microsoft håbede dengang på, at Windows 10 ville være at finde på intet mindre end 1 milliard enheder i 2018.

Windows 10 mangler stadig lidt over 300 millioner enheder for at runde den milepæl. Det virker lige nu mest realistisk, at det først kommer til at ske i løbet af de næste 2-3 år.