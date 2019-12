AUTHOR : Lars

Windows 10 installeret på over 500 millioner enheder

Der er ingen der betvivler Microsofts Windows 10 er en succes, og nu viser tal fra IT-giganten over 500 millioner computere har deres operativsystem installeret.

Med annonceringen af omtalte tal, så er det også første gang Microsoft er ude at sætte antal på – vel og mærke 8 måneder efter officiel release af Windows 10. Sidste gang Microsoft proklamerede noget lignende, var tilbage i 2016, hvor en talsmand fra Microsoft udtalt over 400 millioner enheder havde Windows 10 installeret som operativsystem.



Dog skyder det forbi Bill Gates egne forventninger, som lyder på 1 milliard enheder afviklende Windows 10 inden udgangen af 2018, men der er stadig et stykke vej til vi når dertil.



En analytiker har tidligere udtalt:



”Microsoft may have to keep waiting for their goal. According to reports Microsoft has been “loosely targeting” 550 million monthly active Windows 10 devices by the end of June this year and 575 million by the end of September. This announcement of 500 million users means that the company is on schedule”.



Så om Bill Gates får indfriet sine ønsker må tiden vise.



