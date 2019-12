AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-03 09:40:51

Windows 10 oktober 2018 opdatering tilgængelig. Tilføjer understøttelse af DirectX Raytracing (DXR)

Så melder Microsoft deres seneste Windows 10 oktober 2018 opdatering tilgængelig, og i samme omgang tilføjes understøttelse af DirectX Raytracing (DXR).

Det er især sidstnævnte DirectX Raytracing (DXR) gamerfolket har ventet på, som dermed åbner for nyeste RTX hardware på markedet og dertilhørende lancering af DirectX Raytracing support i spil.

Det bliver først og fremmest spil som Battlefield 5, Shadow of the Tomb Raider samt Metro Exodus, hvor DXR i den grad skulle komme til udfoldelse, og især Battlefield 5 bliver spændende at se koblet på et aktivt RTX format.

“By representing DXR as a compute-like workload, without complex state, we believe that the API is future-proof and well-aligned with the future evolution of GPUs: DXR workloads will fit naturally into the GPU pipelines of tomorrow. ”, fortæller Microsoft.

"As of 2pm PST today, this update is now available to the public. As with all our updates, rolling out the October 2018 Update will be a gradual process, meaning that not everyone will get it automatically on day one"

Kilde og image credit: Microsoft