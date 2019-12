AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-03 10:28:41

Windows 7 giver stadig Windows 10 kamp til stregen

Microsoft var ret overbeviste om Windows 10 ville tage førertrøjen fra Windows 7, men noget tyder på Windows 7 ikke har tænkt sig at smide sig fladt ned på maden og opgive kampen og kundernes gunst.

Microsoft var ret overbeviste om Windows 10 ville tage førertrøjen fra Windows 7, men noget tyder på Windows 7 ikke har tænkt sig at smide sig fladt ned på maden og opgive kampen og kundernes gunst.

Ifølge en udmelding fra Netmarketshare tyder på det sidste kvartal af 2017 fik sat en stopper i frafaldet af brugere der benytter dig af det efterhånden aldrende Windows 7, og at Windows 10 fik momentum på udbredelse igen.



Windows 7 satte sig på hele 43.,08 procent af markedsandelene, en nedgang på sølle 0.04 procent i november 2017 – så altså keep going strong til Windows 7.



Windows 10 holder på 32.93 procent, og en fremgang på små 0,98 procent. Windows XP er også med i kampen med dets 5,18 procent, og en nedgang på 0,55 procent. Windows 8 finder vi også på liste med 5,71 procent og en tilbagegang på 0,22 procent.



I sidste måned fortalte Microsoft der nu var over 600 millioner aktive Windows 10 brugere. I samme omgang forklarede de også en komplet Windows 10 dominans vil være at finde, når vi runder 800 millioner aktive Windows 10 brugere. De gætter på 2018 bliver altafgørende for denne situation.